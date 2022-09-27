جوجل تؤكد حل مشكلة الصور القديمة في تطبيق Google Photos

أكدت شركة جوجل الأمريكية أنها على علم بالمشكلة التي يعاني منها عدد من المستخدمين في تطبيق الصور، Google Photos ، وأنها تعمل على إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن، حيث اشتكى عدد كبير من وجود تضرر للصور القديمة في التطبيق.

وبحسب موقع PhoneArena فإن جوجل ستصدر قريبا تحديثا يعالج مشكلة الصور المتضررة في تطبيق Google Photos ، حيث من المقرر أن يتم إصداره لجميع المستخدمين خلال الأيام القادمة، حيث سيشمل جميع مستخدمي Google Photos من هواتف آيفون، وأندرويد، وكذلك نسخة الويب.

وعبر عدد كبير من مستخدمي Google Photos خلال الأيام الماضية عن غضبهم من وجود تضرر وتلف للصور القديمة الخاصة بهم على تطبيق Google Photos ، حيث جاءت الصو بها تشوهات في أجزاء معينة وضبابية شديدة في أجزاء أخرى.

كما وجد بعض المستخدمين نقاطا بيضاء على الصور، كما طال التلف الصور عند تحميلها أيضا من على تطبيق Google Photos على صور الهاتف، حيث شمل الضرر مستخدمي التطبيق على واتف آيفون، وأندرويد، وكذلك نسخة الويب، مما أثار القلق بين المستخدمين.

وكان مستخدمو تطبيق الصور Google Photos قد لجئوا إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل مواقع تويتر و ريديت، وكذلك المنتديات الخاصة بجوجل، كما اشتكوا لصفحة الدعم الخاصة بجوجل لمحاولة إصلاح المشكلة الخاصة بهم.