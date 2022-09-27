عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تؤكد حل مشكلة الصور القديمة في تطبيق Google Photos

جوجل تؤكد حل مشكلة
جوجل تؤكد حل مشكلة الصور القديمة في تطبيق Google Photos

أكدت شركة جوجل الأمريكية أنها على علم بالمشكلة التي يعاني منها عدد من المستخدمين في تطبيق الصور، Google Photos ، وأنها تعمل على إصلاح المشكلة في أقرب وقت ممكن، حيث اشتكى عدد كبير من وجود تضرر للصور القديمة في التطبيق. 

 

وبحسب موقع PhoneArena فإن جوجل ستصدر قريبا تحديثا يعالج مشكلة الصور المتضررة في تطبيق Google Photos ، حيث من المقرر أن يتم إصداره لجميع المستخدمين خلال الأيام القادمة، حيث سيشمل جميع مستخدمي Google Photos  من هواتف آيفون،  وأندرويد، وكذلك نسخة الويب. 

هل ستخيب هواتف جوجل القادمة Google Pixel 7 توقعات المستخدمين؟

جوجل تدفع ربع مليون دولار لـ هاكر بالخطأ.. والأخير يطالبها باسترداده فورا

احذفها فورا.. 5 ملحقات خبيثة في جوجل كروم تدمر جهازك

شكاوى بالآلاف.. ماذا يحدث في تطبيق الصور Google Photos ؟

وعبر عدد كبير من مستخدمي  Google Photos خلال الأيام الماضية عن غضبهم من وجود تضرر وتلف للصور القديمة الخاصة بهم على تطبيق Google Photos ، حيث جاءت الصو بها تشوهات في أجزاء معينة وضبابية شديدة في أجزاء أخرى. 

 

كما وجد بعض المستخدمين نقاطا بيضاء على الصور، كما طال التلف الصور عند تحميلها أيضا من على تطبيق Google Photos على صور الهاتف، حيث شمل الضرر مستخدمي التطبيق على واتف آيفون،  وأندرويد، وكذلك نسخة الويب، مما أثار القلق بين المستخدمين. 

 

وكان مستخدمو تطبيق الصور Google Photos قد لجئوا إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل مواقع تويتر و ريديت، وكذلك المنتديات الخاصة بجوجل، كما اشتكوا لصفحة الدعم الخاصة بجوجل لمحاولة إصلاح المشكلة الخاصة بهم.    

جوجل تطبيق Google Photos اصلاح تطبيق Google Photos معالجة تطبيق Google Photos الصور القديمة الصور التالفة تضرر الصور القديمة مستخدمي Google Photos

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

رموه من البلكونة.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك وتتحول إلى حملة

الأهلي يحسم صفقة جديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

نقيب التمريض: أشكر الرئيس السيسي على تطبيق حوافز مادية للأطقم الطبية

بسبب خلافات زوجية.. صيدلي ينهي حياته من الطابق الرابع في حلوان

إسقاط مسيرة وسط بغداد.. والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

رئيس الإمارات: نحرص على التعاون مع الأشقاء لتقوية منظومة العمل العربي المشترك

ادراجهم على قوائم الكيانات.. تحريات الأمن الوطني عن متهمي تمويل الإرهاب الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أشياء تدمر الصحة أكثر من التدخين | شائعة بين البشر

شابة تدخل موسوعة جينيس بـ رجول الدجاج

وزراء السياحة والطيران ومحافظ القاهرة والسفير السعودي في جولة بالمتحف المصري.. صور

لغز حجر رشيد.. فكت رموزه فرنسا واستولى عليه الإنجليز| متى تستعيده مصر ؟

فيديو

4 زلازل في يوم.. هزة أرضية تضرب الإسكندرية بقوة 3.6 ريختر “فيديوجراف”

ظهرت معه في كليب.. كل ما تريد معرفته عن حنين ابنة محمد رمضان/فيديوجراف

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ