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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 : بدء الريجيم

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، إلى أنك قد تحصل على فرصة للتبديل إلى مؤسسة أخرى بسبب أدائك الجيد.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

قد تخطط لاستثمار أموال في عقار تجاري، قد تكون عائلتك دعمًا رائعًا لك، قد يكون هناك اتفاق بين جميع أفراد الأسرة وقد يساعدك ذلك في التركيز على عملك، قد يكون رئيسك سعيدًا بعملك.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

قد يقدر مرؤوسوك طريقتك في العمل، قد تحصل على بعض المكاسب المالية بسبب الأداء الجيد في العمل، يمكنك الاحتفال بهذا اليوم مع زملائك.

توقعات برج الميزان صحيا

قد تبذل جهودًا للحفاظ على لياقتك،قد تكون سعيدًا مع روتين التمرين، قد تخطط لبدء الصيام المتقطع، قد تكون صحتك مثالية وقد تشعر بالرضا عن موقفك المهووس باللياقة البدنية.

توقعات برج الميزان عاطفيا

اليوم قد يكون لديك بعض الطلبات غير الواقعية من حبيبك وقد لا تعرف كيفية التعامل مع الموقف، قد تضطر إلى معرفة أفضل ما يمكنك فعله لإبقاء الأمور تحت السيطرة.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

قد يسود السلام على الجبهة الداخلية وقد يسمح لك بالراحة والتعافي، قد تتطلع إلى مقابلة علاقة خارج المدينة، قد يكون اجتماع العائلة في المستقبل القريب وقد يكون مثيرًا للغاية.

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