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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حوار بين فيتوريا والحكم الرابع قبل نهاية مباراة المنتخب وليبيريا.. فيديو

صدى البلد

دار حوار بين روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول والحكم الرابع لمباراة الفراعنة الودية أمام ليبيريا قبل دقائق من نهاية المباراة .

 

 

والتقطت عدسة صدي البلد الحوار بين المدرب والحكم الرابع أثناء الدقائق الأخيرة للمباراة .

 

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فاز   منتخب  مصر  على منتخب ليبيريا بثلاثة أهداف  دون رد وديا  في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب الإسكندرية .

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك على الفور.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق أحمد حسن كوكا من ركلة جزاء

ومرر تريزيجيه كرة رائعة لكوكا في إنفراد تام بالمرمي وسددها ابعدها في ركلة ركنية في الدقيقة 9 .

وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة .

وباغت عمر جابر مرمي ليبيريا بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس علي مرتين في الدقيقة 22 .

وجاءت كرة عارضية من محمد عبدالمنعم من يمين منطقة الجزاء كادت ان تسكن الشباك ولكن ابعدها حارس مرمي ليبيريا في الدقيقة 30 .

جاء تشكيل منتخب مصر كالاتي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر -  احمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد- محمود حماده - امام عاشور

خط الهجوم : عمر مرموش - احمد حسن كوكا - محمود حسن تريزيجيه

 

 

 

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