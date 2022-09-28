3 رسائل هامة من جمال علام لـ لاعبي منتخب مصر

وجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، 3 رسائل هامة للاعبي منتخب مصر، بعد الفوز على ليبيريا وإنتهاء معسكر شهر سبتمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة رسائل جمال علام للاعبي منتخب مصر والتي جاءت كالتالي:.

أهنئكم بالمستوى الذي ظهرتم به في مباراة ليبيريا ومن قبلها أمام النيجر.

كنتم على قدر المسؤولية وأسعدتم الجماهير وقدمتم رسالة طمأنة للجميع قبل الارتباطات المقبلة.

أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي على الالتزام وتوفير مناخ ملائم للاعبين طوال مدة المعسكر.

منتخب مصر يفوز على ليبريا بثلاثية ودياً

وكان منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد فاز على ليبيريا بثلاثية نظيفة، أحرز الأهداف كلا من عمر مرموش ومحمد عبدالمنعم وأحمد حسن كوكا.