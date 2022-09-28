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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تشارك متابعيها صورا جديدة عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة أسماء جلال عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت أسماء في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية تيشرت أحمر مكشوف الضهر وبنطلون جينز، ومعتمده علي الميكب العادي وانسدال خصلات شعرها كيرلي.

وكتبت" أشعر وكأنه الكريسماس".

 

كما تقوم الفنانة أسماء جلال الآن بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشيء وقصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

 

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