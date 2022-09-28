هربوا من الحرب ببلدهم.. مصرع 3 سوريين فى صاعقة جوية ببلغاريا

قتلت صاعقة ثلاثة سوريين احتموا تحت شجرة في وسط العاصمة البلغارية صوفيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ.



وأكدت المتحدثة أنّ سورياً رابعاً كان برفقتهم نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، مضيفةً أن الضحايا "تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما".



وأفادت الإذاعة العامة "بي ان ار" بأن رجلاً آخر أصيب بالصاعقة في حديقة عامة في غرب العاصمة. ضربت نحو 800 صاعقة برق صوفيا في أقل من ساعة، وفق خدمة الأرصاد الجوية.



تسببت العاصفة المصحوبة ببرَد بانقطاع التيار الكهربائي فيما غمرت السيول الطوابق السفلية والممرات تحت الأرض.



وتشير بيانات السلطات الصحية الأميركية إلى أن احتمالية التعرض لضربة صاعقة هي واحد من مليون.



وقال عناصر الإطفاء في آب الماضي حين قُتل ثلاثة أشخاص بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن "بمجرد أن يكون هناك برق، يجب أن تلجؤوا إلى مكان آمن. الأشجار طبعاً ليست أماكن آمنة".

مركب الموت

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية الخميس الماضي الى مئة قتيل مع انتشال جثة جديدة كما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وحصيلة غرق المركب هذا التي تعد بين الأعلى في منطقة شرق المتوسط، ارتفعت تباعا منذ العثور على أول الجثث الخميس الماضي فيما نجا 20 شخصا فقط من أصل 150 راكباً.



وكان غالبية الأشخاص الذين كانوا على متن المركب الذي انطلق من مدينة طرابلس بشمال لبنان، لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين وبينهم أطفال ومسنون.