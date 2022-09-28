عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هربوا من الحرب ببلدهم.. مصرع 3 سوريين فى صاعقة جوية ببلغاريا

صاعقة جوية
صاعقة جوية

قتلت صاعقة ثلاثة سوريين احتموا تحت شجرة في وسط العاصمة البلغارية صوفيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن متحدثة باسم خدمة الطوارئ.

وأكدت المتحدثة أنّ سورياً رابعاً كان برفقتهم نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، مضيفةً أن الضحايا "تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما".

وأفادت الإذاعة العامة "بي ان ار" بأن رجلاً آخر أصيب بالصاعقة في حديقة عامة في غرب العاصمة. ضربت نحو 800 صاعقة برق صوفيا في أقل من ساعة، وفق خدمة الأرصاد الجوية.

تسببت العاصفة المصحوبة ببرَد بانقطاع التيار الكهربائي فيما غمرت السيول الطوابق السفلية والممرات تحت الأرض.

وتشير بيانات السلطات الصحية الأميركية إلى أن احتمالية التعرض لضربة صاعقة هي واحد من مليون.

وقال عناصر الإطفاء في آب الماضي حين قُتل ثلاثة أشخاص بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن "بمجرد أن يكون هناك برق، يجب أن تلجؤوا إلى مكان آمن. الأشجار طبعاً ليست أماكن آمنة".

مركب الموت
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية الخميس الماضي الى مئة قتيل مع انتشال جثة جديدة كما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية.
وحصيلة غرق المركب هذا التي تعد بين الأعلى في منطقة شرق المتوسط، ارتفعت تباعا منذ العثور على أول الجثث الخميس الماضي فيما نجا 20 شخصا فقط من أصل 150 راكباً.

وكان غالبية الأشخاص الذين كانوا على متن المركب الذي انطلق من مدينة طرابلس بشمال لبنان، لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين وبينهم أطفال ومسنون.

وسط تحذيرات من وضع كارثي.. وباء الكوليرا يخرج عن السيطرة في سوريا

سوريا تدعو لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة

صاعقة ثلاثة سوريين العاصمة البلغارية صوفيا سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. وعيار 21 سعره مفاجأة

هل توسط حسن حمدي للخطيب لإعادة رمضان صبحي للأهلي؟.. إكرامي يكشف الحقيقة

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

12 شخصًا ينتحلون صفة ضباط أمن وطني.. والمتهمون يواجهون عقوبة الحبس سنتين

أكاذيب محمد رمضان| سوريا وقطر ينفيان إقامة حفل له.. القصة الكاملة

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم ناصر منسي

اليوم.. الدوليون ينضمون لمعسكر بيراميدز بدبي

5 نجوم.. 7 مكاسب من وديتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

تعرف على القيمة الحقيقية لانتقال حسين الشحات للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

نشرة المرأة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص.. وطبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ