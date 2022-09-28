وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لاعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد ..

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا في العاشرة والنصف من صباح غد الخميس .

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم خلال المؤتمربإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد منذ قليل ، حيث نشر الموقع خبرا بعنوان (التعليم تعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد وامتحانات الثانوية العامة 2023 خلال ساعات).

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، قد استعد لـ أول عام دراسي يمر عليه بعد أن أصبح وزيرا في التعديل الوزاري الأخير ، بإتخاذ 30 قرارا جديدا ، قبل أيام من بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة واليابانية والمعاهد القومية المقرر انطلاقها الأسبوع القادم و تحديدا في أول أكتوبر 2022 .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز قرارات رضا حجازي قبل بدء الدراسة :

الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي

حظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية

حظر استخدام التليفون المحمول المزود بكاميرا وبرامج الألعاب نهائيا في المدارس في العام الدراسي الجديد.

تركيب منظومة كاميرات مراقبة في المدارس تأمينًا لها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب .

حظر التدخين نهائيا في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات

تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، لمكافحـة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة (من الطلاب، والمعلمين، والإداريين)، والعمل على تـوفير كافة سبل الرعاية لهم، وعقد لقاءات دورية شهرية معهـم، واتخـاذ كافة الإجراءات؛ لتذليل أيـة صعوبات، أو معوقات

تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، ووتنفيذ يوم الأنشطة بشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس ، بحيث يتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس

تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، والتوسع في المساحات الخضراء

تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم

الالتزام بتحية العلم

تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية

التأكيد على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها

الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي

حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب.

الالتزام بالزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها

أعمال السنة للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر).

إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع، المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة، حيث يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستشمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

تدريب 5000 معلم على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

الاستعانة بلافتة "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" في مكان ظاهر بجميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية.

عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات، والإدارات والمدارس مع أولياء الأمور، يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم، وآرائهم، ووجهات نظرهم، فيما يتعلق بالجهود المبذولة؛ لتطوير المنظومة التعليمية.

تفسيط المصروفات الدراسية

تقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط، مع مراعاة الأثر النفسي للطلاب

إعفاء المعلمين من نسبة 50% من مصروفات أبنائهم الدراسية وتقسيط النسبة المتبقية على 3 أقساط.

تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس

إدراج اللغة الصينية بوصفها لغة أجنبية ثانية من العام الدراسي 2022-2023