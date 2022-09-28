تسليم أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين في الأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تسليم 36جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة الأقصر خلال سبتمبر، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الاجهزة التعويضية.

جاء ذلك فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل مديرية التضامن بالأقصر، أن تسليم الأطراف الصناعية جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأوضح أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة الأقصر، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع الأقصر وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة .

وأضاف أنه الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.