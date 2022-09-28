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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة الأسرة تعاقب أم وجدة رفضتا تمكين أب من رؤية ابنه.. تفاصيل وحيثيات

صدى البلد

أصدرت محكمة اسرة الهرم حكما قضائيا ، بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة ونقلها لجدة الاب لمدة ثلاث سنوات ، وذلك لعدم تنفيذهما  حكم قضائيا بتمكين الاب من رؤية ابنه ، رفم انذار المحكمة لهما اكثر من مرة . 

 

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها انه بمطالعة الاوراق ومستنداتها ، تبين ان الصغير عز ابن المدعى والمدعى عليها الاولى ، وأن الأب حصل على حكم بتمكينه من رؤية صغيره بنادى حدائق الاهرام يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة 3ساعات . 

رفض تنفيذ الام والجدة  لحكم الرؤية اسقط الحضانة عليهما 

وقال انه رغم حصول الاب  على الحكم  بالرؤية ، الا ان الام رفض تنفيذه وشاركتها فى ذلك والدتها جدة الصغير والتى كانت تحضر معها الى النادى ، لكنها تمتنع عن تمكين الاب من رؤية صغيرة  ، وقدم  الاب مستندا من مركز الشباب يفيد ذلك ، وانذار للام بنقل الحضانة لمن تليها فى حالة عدم تنفيذها حكم الرؤية . 

واشارت المحكمة الى ان جدة الصغيرة من الام اشتركت مع الام فى منع الاب من رؤية ابنه ومن ثم فهى تستحق مجازاتها بذات الجزاء الذى اصاب الام ونقل حضانة الصغير مؤقتا الى من تليها ، وهى جدة الصغير من الاب . 

 

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