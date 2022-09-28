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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عودة الحركة المرورية الى طبيعتها على طريق الإسكندرية الزراعى بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، القادم من شبرا الخيمة اتجاه بنها، بمنطقة سندنهور إثر إنقلاب سيارة نقل بعد توقف دام حوالي نصف ساعة، وتم رفع آثار السيارة وتجنيبها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد أبو سعده مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، القادم من شبرا الخيمة، بمنطقة سندنهور بمركز بنها.


 انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة نقل بمنطقة سندنهور دائرة مركز بنها، وتسببت في تعطل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من شبرا الخيمة لبنها، لمدة تجاوزت النصف ساعة.


وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية أمام المسافرين لمنع تعطل مصالحهم، بعد رفع وتجنيب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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