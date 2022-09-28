تم نقلهما للمستشفى .. نجمين شهيرين يتعرضان لوعكة صحية

نشر الفنان طارق العلى صورا لكل من الفنان الشهير حسن البلام والفنان الشهير شهاب حاجية ، وهما طريحا الفراش عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ،حيث يعلن من خلاله تعرضهما إلى وعكة صحية شديدة.

وعلق طارق العلى ، على صورة حسن البلام قائلا : “أجر وعافية الله يقومك بالسلامة يا ابو على”.

طارق العلى

كما علق طارق العلى على صورة شهاب حاجية قائلا : “الف سلامة عليك يا أبو عبد العزيز وان شاء الله تنجح العملية وتقوم بالسلامة”.

طارق العلى

طارق العلى

وقد ولد طارق العلى فى 18 يناير 1966، مدينة الجهراء، وكان والده قد توفى قبل أن تلده والدته.

وكان بداية طارق العلى الفنية من خلال مسرحية (قاضي المحكمة) عام 1983، لكن بدايته الحقيقية كانت عبر مسرحية (هالو بانكوك) عام 1988، في حين كانت بدايته السينمائية عام 1986 عندما شارك في فيلم (عدنان)، وفي نفس العام أيضا بدأ تجربته الدرامية عبر مسلسل (المغامرون الثلاثة).