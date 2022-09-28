نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

أثارت الفنانة منة عرفة حالة من الجدل الواسع بعد اعترافها بالسبب الرئيسى وراء طلاقها من محمود المهدى وفشل علاقتها العاطفية التى لم تكتمل للزواج، واكدت ان الخيانة الزوجية هى السبب الرئيسى فى هذا الأمر وهو ما يعيد للاذهان اعترافات عديد من النجمات اللاتى أكدن تعرضهن للخيانة الزوجية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز اعترافات النجمات اللاتى تعرضن للخيانة الزوجية واخرهن منة عرفة.

منة عرفة

حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج the blind date show وكشفت عن عدد علاقاتها وارتباطاتها العاطفية، مشيرة إلى أنهم 3 مرات، ما بين خطوبة وزواج.

وأوضحت منة عرفة، أن السبب المشترك فى الانفصال؛ هو تعرضها للخيانة.

ريم البارودي

بينما ظهرت الفنانة ريم البارودى من جديد فى أحد البرامج التليفزيونية، وروت تفاصيل جديدة عن طليقها الفنان أحمد سعد وخيانته المتكررة لها، وأنها كانت تسامحه بشكل مستمر بسبب أنها كانت تعتبرها نزوة في حياته.

وقالت إنها لا تخجل في الحديث عن أنها تعرضت للخيانة، موضحة أن الكل يتعرض للخيانة وليست هى فقط، ولكنهن لا يعترفن، قائلة: "الكل بيتخان ولكنهن لا يعترفن ولا تحببن أن يفتحن الجرح ويطلع شكلهن غير مرضى وأنا ما استحيش ومتكسفش".

غادة عبد الرازق

أما الفنانة غادة عبد الرازق اعترفت بخيانة أحد ازواجها، وذكرتها أكثر من مرة، من بينهم فى حوارها مع برنامج “مصارعة حرة” حيث قالت انه خانها مرة واحدة، ولكنهما بعد ذلك تصالحا.

رانيا يوسف

وصرحت الفنانة رانيا يوسف بأنها تعرضت للخيانة 3 مرات، مرتين قبل الزواج ومرة بعده، وذلك من خلال برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وقالت “والله أعلم”.

وأشارت إلى أنه ربما تكون هناك خيانات أخرى لا تعرفها، كما أوضحت أنها كانت تشك في الأمر، وما أكد لها حين سمعت الآخرين يتحدثون عن الأمر.

نجلاء بدر

أما الفنانة نجلاء بدر فقالت إنها تخصص خيانة وذلك خلال برنامج "شيخ الحارة" أيضا الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبى وأن نصف كتاب الخيانة لديها، إلى جانب أن كثرة خيانة الرجال لها جعلها ترفض الدخول فى أى علاقة لمدة 6 سنوات وعن ردة فعلها عن ما تراه من خيانة، فهي تفضل الانسحاب ولا تحب المواجهة لأن لا فائدة منها.

إلهام شاهين

كما اعترفت الفنانة إلهام شاهين عن تعرضها لخيانة زوجها لها، وقد علمت بالأمر بعد أن تلقت محادثة هاتفية من صديقتها المقربة تخبرها بأنها شاهدت زوجها مع إحدى الفتيات، وعندما وصلت إلى المكان وجدته مع هذه الفتاة في وضع خيانة، فما كان من زوجها حينها إلا أن طلب حل الأمر بهدوء بعيداً عن الفضائح وتم الطلاق.

شيرين عبد الوهاب

وفجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مفاجاة فى إحدى تصريحاتها فى لقاء تليفزيوني لها حول إجهاض جنينها وكان ذلك ردا على خيانة زوجها لها، مؤكدة أن أكثر ما أصابها بالمرارة هي الخيانة التي تعرّضت لها من قبل زوجها الأول.

بوسى

بينما الفنانة بوسى اعترفت بأنها تعرضت لخيانة زوجية انتهت بزواج زوجها من راقصة، وأنها اكتشفت الأمر عن طريق المصادفة.

علا غانم

وأكد الفنانة علا غانم تعرضها للخيانة من زوجها الثاني وضبطته مع امرأة أخرى، إلا أنها تعاملت بهدوء مع الأمر، خصوصاً أنهما كانا في علاقة سيئة.