خبر سار من مران ريال مدريد.. عودة بنزيما للتدريبات

عاد الفرنسي كريم بنزيما للتدرب مع بقية زملائه، وقد يظهر مع ريال مدريد أمام أوساسونا الأحد المقبل في الليجا، بعد إصابته مطلع الشهر الجاري خلال مباراة سيلتيك في دوري الأبطال.

وغاب بنزيما عن الريال منذ تلك المباراة التي نزل خلالها بدلا منه زميله البلجيكي إيدن هازارد، بعد تبين تعرضه لإصابة مزدوجة في الساق اليمنى، ولم يظهر أمام مايوركا وأتلتيكو مدريد في الليجا ولا خلال لقاء لايبزيج في دوري الأبطال، واستبعد من قائمة منتخب فرنسا في آخر جولتين من دوري الأمم الأوروبية.

وشارك اللاعب الفرنسي في المران الذي أجراه المدرب كارلو أنشيلوتي وشهد عودة بعض الدوليين مثل البلجيكيين تيبو كورتوا وهازارد، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي وأوريليان تشواميني، والنمساوي ديفيد ألابا والألماني أنطونيو روديجر.

وكشف النادي أن لوكاس فاسكيز لا يزال يتعافى من مشكلاته العضلية التي تعرض لها أمام مايوركا، بينما تدرب لوكا مودريتش في صالة ألعاب القوى بعد أن قاد كرواتيا نحو التأهل لنهائيات دوري الأمم.