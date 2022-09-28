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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 مواسم .. ثنائى منتخب مصر للشباب ينضمان إلى الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نجح في الحصول على توقيع كل من كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ثنائي منتخب مصر للشباب ولاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "ثنائي الفريق الدجلاوي وقعوا على عقود انتقالهم للأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة، بعد موافقة ناديهم على مغادرتهم هذا الصيف".

وأضاف أمير هشام: "الدبيس ورشدان، من المفترض وجودهم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، استعدادًا للموسم المقبل".

نجم المنتخب الأولمبي يؤكد انتقاله للنادي الأهلي

وأكد كريم الدبيس لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة لكرة القدم ، أنه أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال الدبيس في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "لا أعلم مصيري بعد ولكن سأعرف اليوم، ولكن إدارة نادي وادي دجلة تواصلت معي، وأنا قريب من الانتقال إلى الأهلي".

كان أحمد عصام وكيل أعمال كريم الدبيس قال ، أن موكله أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر بوادي دجلة في وقت سابق لصدى البلد ، أن الدبيس وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء خمس سنوات.

منتخب مصر يفوز على بنين 

نجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب بنين 2-0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد حرس الحدود.

سجل إياد العسقلاني هدفًا مبكرًا لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 3، بعدما ترجم عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه داخل شباك منتخب بنين.

وشهدت الدقيقة 39 من عمر المباراة هدفا ملغيا لـمصلحة بنين بعد رأسية سكنت يمين شباك حارس المرمى حمزة علاء لكن ألغى بداعي التسلل.

وأحرز إسلام المزين الهدف الثاني في شباك بنين في الدقيقة 53 بعد رأسية قوية  من عرضية إياد العسقلاني.

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