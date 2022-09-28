بالأسماء.. إيهاب جلال يطيح بـ 13 لاعبا خارج المصري البورسعيدي

استقر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر إيهاب جلال الإطاحة بعدد من اللاعبين ورحيلهم عن صفوف المصري نظرا لعدم الحاجة الفنية إليهم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم إسلام جمال ومحمد جابر وحسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة وأحمد حمودى و حجاج عويس و محمد بلح وكازادي كاسينجو وإسلام صلاح وأحمد علاء.

وشهدت الأيام الماضية تعاقد المصري مع عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم محمود جاد، حارس إنبي، بجانب مروان حمدي، مهاجم المنتخب، وعدد من اللاعبين الآخرين.

​ويأمل إيهاب جلال في تكوين فريق قوي للمصري من أجل المنافسة على المراكز الأولى بمنافسة الدوري الممتاز.