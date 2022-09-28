قبول 3 تظلمات والموافقة على 28 طلب تقنين جديد لأراضي الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(108)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة،الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة .

وخلال الاجتماع تم قبول 3 تظلمات والموافقة على 28 طلب تقنين"جديد"،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 3937 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2445عقدا موزعا (1795عقد مباني+550 عقد زراعة ) ،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.