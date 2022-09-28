عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبول 3 تظلمات والموافقة على 28 طلب تقنين جديد لأراضي الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(108)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة،الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة . 

txt

محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فرع القومي للمرأة

وخلال الاجتماع تم قبول 3 تظلمات والموافقة على 28 طلب تقنين"جديد"،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 3937 طلباً، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2445عقدا موزعا (1795عقد مباني+550 عقد زراعة ) ،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة العسكري الموافقة حمد ابراهيم الدكتور محمد هاني غنيم القومى للمرأة الاستثمار املاك الدولة اراضي املاك الدولة المستشار العسكرى السكرتير العام المساعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.. فرمان حاسم من الخطيب.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

عودة الأسئلة المقالية.. أخبار سارة لـ طلاب الثانوية العامة| تعرف عليها

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فرع القومي للمرأة

ترشيحاتنا

نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري لديه القدرة على التحمل والتعامل مع الصدمات

طبيب يكشف مخاطر العدسات اللاصقة : قنبلة موقوتة

الخفافيش السبب| خوستا-2 فيروس جديد شبيه لـ كورونا يضرب العالم

مستثمري أسيوط : اللجنة الوزارية للإنتاج تدعم الحصول على أراض صناعية فورًا

بسبب تايوان.. الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا

خادش للحياء| التيك توكر إبراهيم مالك فى السجن بسبب هذه الكارثة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ياسمين عز .. صور رضوى الشربيني قبل الشهرة تثير ضجة| شاهد

في اليوم العالمي لداء الكلب.. أعراض غير متوقعة وطرق الوقاية

صغرت أوي.. صدمة بالسوشيال ميديا بسبب صورة علا رامي | شاهد

فستان لامع .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في ظهور جديد |شاهد

فيديو

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ