أزمة ابنه وسر حياته.. إيمان أبوطالب تستضيف حلمي طولان.. الجمعة

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، يوم الجمعة المقبل، الكابتن حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق.

وخلال الحلقة الخاصة يكشف طولان العديد من الأسرار والكواليس لأول مرة.

وقال نجم نادي الزمالك إن أحمد حسام ميدو، لديه إمكانيات فنية ضعف إمكانيات النجم العالمي محمد صلاح .

وفجر طولان مفاجأة قوية بشأن قبوله أي عرض من النادي الأهلي للاستعانة بخبراته لتدريب أحد فرق النادي.

كما كشف طولان تفاصيل خاصة وجديدة بشأن رحيله عن تدريب نادي انبي

ولأول مرة، تحدث طولان عن ظروف أزمة ابنه في اتهامه في قضية، كما رفض نجم الزمالك الكشف عن سر في حياته الشخصية.

تذاع الحلقة الجديدة من "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساء.