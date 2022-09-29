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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : متتصرفش بتهور

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجدي اليوم، عدم اتخاذ قرارات متهورة، خاصة عند التفاوض على صفقة مالية كبيرة لأنها قد تعيق رأس مالك.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

يمكنك تطوير علاقات جيدة مع رؤسائك مما قد يفيدك في حياتك العملية، من المتوقع الاعتراف الاجتماعي بعملك المهني لسنوات، من المرجح أن يتلقى برج الجدي الأموال التي تم حظرها لفترة طويلة، قد تكون قادرًا على تلبية رغباتك، قد تجد طرقًا ممتازة تفتح لك لامتلاك العقارات.  

توقعات برج الجدي مهنيا

تلوح في الأفق فرصة للبعض للانضمام إلى منظمة مرموقة، قد يتلقى الطلاب الجدد مكالمة من الشركات المرموقة.

توقعات برج الجدي صحيا

إذا كنت تخطط للانضمام إلى صالة ألعاب رياضية أو فصل للياقة البدنية ، فلا تنس أن تأخذ رأي الطبيب.

توقعات برج الجدي عاطفيا

يمكن لبعض مواليد الجدي الذين يقعون في الحب أن يبذلوا قصارى جهدهم لجعل أمسية شريكهم ممتعة.

توقعات برج الجدي خلال الأيام المقبلة

يمكن حل الخلافات حول الأمور التافهة من خلال المناقشات الصحية.

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