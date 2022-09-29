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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 "ابتعد عن المشاكل"

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أنه يُنصح بالابتعاد عن أي مواجهة على الصعيد المهني.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022

قد يتمتع أفراد برج الجوزاء بالسلام والهدوء في حياتهم المنزلية اليوم، قد يتم تقديرهم من قبل كبار العائلة والأقارب لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على الأسرة معًا، من المحتمل أن تربح جيدًا من خلال الاستثمار في خطة طويلة الأجل، يمكن للنزاعات غير المثمرة أن تقوض راحة البال وتدمر الأجواء، قد لا يتمكن بعضكم من التركيز على عملك مما قد يؤدي إلى تراجع أدائك.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

قد يحتاج شخص ما يحاول إدارتك إلى وضعه في مكانه وستتمكن من القيام بذلك بسهولة.

توقعات برج الجوزاء صحيا

قد يبدأ بعضكم في ممارسة اليوجا أو أنواع أخرى من التمارين، قد تكون القوة العقلية المحسنة مجرد نقطة إضافية بالنسبة لك.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

من المرجح أن يتم الاحتفاظ بالوعود التي تم تقديمها للشريك الرومانسي مما يجلب الكثير من الإثارة والسعادة في حياتك العاطفية.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة

من المرجح أن يجمع حفل زفاف في العائلة جميع أفراد الأسرة معًا مما يتيح فرصة لتجديد العلاقات التي فاتتها منذ فترة طويلة، ستستفيد من الاستماع إلى أحد الوالدين أو أحد كبار السن في العائلة. 

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