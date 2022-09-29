عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة| شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرامن بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بعد بدلتها الغريبة.. هادية غالب تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

txt

بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

txt

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

txt

بعد العنب والبيتزا.. أمينة شلباية تثير الجدل بإتيكيت دخول الحمام| شاهد

ظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بشق من جانب كشف عن ساقيها، كما تيميز باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت سارة سلامة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، و حزام أسود حول منطقة الخصر مما كشف عن قوامها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغي مبالغ فيها.

سارة سلامة
سارة سلامة 
سارة سلامة اخبار سارة سلامة اطلالة سارة سلامة اعمال سارة سلامة إطلالات سارة سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

بعد بدلتها الغريبة.. هادية غالب تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

بعد العنب والبيتزا.. أمينة شلباية تثير الجدل بإتيكيت دخول الحمام| شاهد

رقم خرافي|سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا في نيويورك|شاهد

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بالفوشيا .. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

بعد أنباء عن انفصالها.. نسرين طافش تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

السفير البريطاني: أنا زمهلاوي وبشجع الفرق المصرية كلها

دعاء النبي عند الكرب .. 33 كلمة لا ترد في هذه الساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

إعصار إبان .. حاكم فلوريدا يحذر من كارثة خطيرة

فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : متتصرفش بتهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة| شاهد

قبل حدوثها بأيام.. إشارات تحذيرية للسكتة الدماغية

ابعدوا عن محسنات الكيك.. طبيبة تكشف عن أمراض مميتة تصيبك |احذرها

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

فيديو

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ