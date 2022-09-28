بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو جديدا من أحدث ظهور لها على أحد الشواطئ.

فيفي عبده لفتت الأنظار في الفيديو بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا اكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الذي جمع بين مجموعة من الألوان الصيفية المميزة.

وانتعلت فيفي عبده حذاء صيفيا باللون الهافان ذا كعب عال، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة متكاملة و كشف عن أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

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