السفير البريطاني: هناك تبادل تجاري وشراكة حقيقة بين مصر وإنجلترا.. فيديو

قال جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر أن هناك تبادل تجاري وشراكة حقيقة بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك عقد شراكة بين البلدين في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم.

وأضاف "بايلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن حالة التضخم وارتفاع الأسعار في العالم أجمع ظهرت قبل بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية قامت تأجيج تلك الأزمة أكثر.

وتابع السفير البريطاني أن مصر تحتاج إلى مساعدة في شأن الغذاء وتحديدا في شأن توفير القمح، وقام بالحديث مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين للتشاور في كيفية تقديم المساعدات.