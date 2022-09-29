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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت: زياد طارق قريب من الرحيل عن الأهلي خلال الانتقالات الصيفية.. فيديو

صدى البلد


قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى سعد المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، قريب من الخروج على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي ترغب في خروج مصطفى سعد ميسي للعب لصفوف أحد أندية الدوري على سبيل الإعارة، ثم العودة من جديد لصفوف الأهلي بعد اكتسابه خبرات مع الفريق الذي سيتم إعارته له بعد مشاركته معه.


وواصل: أن زياد طارق قريب من الرحيل عن فريق الأهلي أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لاكتسابه الخبرات.
 

تدريبات خاصة للاعبي الاهلي.. 

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انتقاد شديد اللهجة من هاني حتحوت لمحمد صلاح.. فيديو

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خاصًّا للاعبين الدوليين مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران للاعبين، حيث خاضوا جلسة تدريبات استشفائية في الجيم.

وأدى الدوليون جانبًا من التدريبات البدنية الخفيفة وبعض التدريبات المتنوعة بالكرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويخوض الأهلي ثالث مبارياته الودية عصر غد الخميس أمام فريق طلائع الجيش، وذلك على ملعب الأهلي وي السلام.

وفاز الأهلي في أول مباراتين وديتين ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد على فريقي بتروجت ثم أسوان.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر ‏المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

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