انتقاد شديد اللهجة من هاني حتحوت لمحمد صلاح.. فيديو



قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك أزمة شهدها معسكر المنتخب مصر الأول والذي تخلله وديتي النيجر وليبيريا، بسبب شاره قيادة منتخب مصر بعد غياب محمد صلاح.



وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أحمد الشناوي أثار أزمة داخل معسكر المنتخب بسبب طلبه للحصول على القميص رقم واحد خلال المعسكر بحكم الأقدمية، مؤكدًا أن البرتغالي فيتوريا رفض مشاركة أحمد الشناوي في وديتي ليبيريا والنيجر بسبب ما فعله: «فيتوريا دفع بمحمد الشناوي علشان مش عاوز صداع في موضوع الشارة بخلاف وضع أمور الحسم مبكرًا».

شارة الكابتن في منتخب مصر..



وطالب هاني حتحوت، لاعبي منتخب مصر بعدم التركيز مع شارة قيادة منتخب مصر، والتركيز في المعسكرات والمباريات فقط، مؤكدًا أن المدير الفني هو من يختار القائد نظرًا لامتلاكه شخصية القيادة.



وانتقد حتحوت، حالة الانفلات الذي حدثت خلال معسكر المنتخب بعدما نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب صورة لها مع محمد صلاح داخل معسكر الفراعنة قبل ودية النيجر، بسبب دخولها معسكر المنتخب، مؤكداً أن تلك التصرفات تثير الجدل لدى الجماهير.



وتابع أنه يجب على إدارة المنتخب تحديد من يسمح لهم بالدخول في المعسكرات نظرا لحالة الاستقرار والتركيز للاعبين.

