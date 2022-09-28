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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المشاركة 200.. محمد صلاح ينتظر حدثا مميزا أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد فريق ليفربول لمواجهة برايتون في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

المباراة ستقام على ملعب أنفيلد رود في تمام الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

وينتظر محمد صلاح تحقيق رقم مميز حال مشاركته في مباراة يوم السبت المقبل أمام برايتون.

وحال مشاركة محمد صلاح سيسجل مشاركاته رقم 200 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ولعب محمد صلاح مع فريقه السابق تشيلسي 13 مباراة في البريميرليج ، و186 مباراة مع ليفربول.

وسجل محمد صلاح 122 هدفًا في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي، إضافة لصناعته 54 هدفًا.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي محمد صلاح صلاح بريميرليج

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