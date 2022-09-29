ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030..ندوة للتعريف بأهمية محو الأمية بـ"الشباب والرياضة" بسوهاج

نظم مركز شباب المدمر التابع لمديرية الشباب والرياضة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، ندوة تعريفية عن دور وزارة الشباب والرياضة في محو الأمية، ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وذلك بناءًا على الخطة الداخلية لمركز شباب المدمر التابع لمديرية الشباب والرياضة بمركز طما.

وأوضح محمد فضل الله، مُحاضر الندوة، دور مراكز الشباب في فتح فصول محو الأمية؛ لرفع المستوى التعليمي للذين لم يُحالفهم الحظ في التعليم والقضاء على الأمية لجميع فئات المجتمع المصري.

بروتوكول التعاون

وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، في فتح مشروع المصريون يتعلمون على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالجمهورية.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تفتح ذراعيها لجميع مؤسسات المجتمع المدني، حيث اصبحت مراكز الشباب تقدم خدمات مجتمعية، وذلك بمتابعة يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

ومن جدير بالذكر أن محافظة سوهاج حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع المصريون يتعلمون لهذا العام.