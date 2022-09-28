إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في سوهاج .. تفاصيل

أصيب 7 مواطنين من أسرة واحدة، بحالة إعياء شديد وقئ مستمر؛ إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة كانت مُعدة بالمنزل، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من: "شيماء. م. ع- 30 سنة- ربة منزل، الطفل احمد. ا. ح- 8 سنة- تلميذ، الطفل خالد. ا. ح- 6 سنوات- تلميذ، نجلي الاولي، شيماء. م. ع- 24 سنة- ربة منزل، هيام. ع. ا-31 سنة- ربة منزل، أحمد. ح. ع- 26 سنة- عامل، ايمان. ع. ح- 5 سنوات، وجميعهم أسرة واحدة ويقيمون دائرة المركز".

ويعانون من حالة إعياء شديد وقئ مستمر، ادعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة، كانت مُعدة بالمنزل.

وبسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، ونفوا الشبهة الجنائية.