5 مشروعات مصرية ضمن قائمة الأفضل عالميًا بمسابقة «ENR» الأمريكية لعام 2022|فيديو

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن فوز خمس مشروعات مصرية فى مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، تعد شهادة تؤكد أن مصر والجمهورية الجديدة قادرة على تحقيق المستحيل وتعدي أى صعوبات فى سبيل تحقيق أحلام المصريين فى حياة كريمة.

وأضافت “سمير” خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن تلك الشهادة جاءة من مؤسسة “ENR” الأمريكية العالمية، وهي مؤسسة خاصة بالإستشارات الهندسية، موضحة أنها أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقي المشروعات الهندسية على مستوي قارات العالم لعام 2022.

وتابعت أن المسابقة ضمت حوالي 34 مشروعاً ومصر فازت بخمس جوائز منهم، مثل: أفضل مشروع نقل فى العالم وهي محطة عدلي منصور التبادلية، وأفضل مشروع ثقافي فى العالم وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا أفضل مشروع ترميم فى العالم وهو تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، وأفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، وهو مشروع محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، وأخيرًا: أفضل مشروع بيئي فى العالم، وهو مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية.