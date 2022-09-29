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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رشا مجدي: مصر تشهد فى السنوات الأخيرة تغييرا شاملا لنمط حياة المواطنين

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

كشفت الإعلامية رشا مجدي، تفاصيل عن 5 مشروعات مصرية ضمن قائمة الأفضل عالميا، قائلة: إن مصر فى السنوات الأخيرة تشهد تغييرا شاملا لنمط حياة المصريين، مشيرة إلى أن الهدف من كل تلك المشروعات توفير حياة كريمة فى كل محافظات الجمهورية.


وأضافت “مجدي” خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن هدف تلك المشروعات احترام آدمية المواطن، وتسهيل حركته وتقديم الخدمة التي يحتاجها، موضحة أنه بالأمس تم الإعلان عن فوز خمس مشروعات مصرية فى مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوي العالم.

وتابعت أن تلك المسابقة بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوي، ومن أعرق المكاتب الهندسية حول العالم، وبالتالي يؤكد على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدة زمنية قياسية.

الاعلامية رشا مجدى 5 مشروعات مصرية مصر قائمة الأفضل عالميا احترام آدمية المواطن حياة كريمة

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