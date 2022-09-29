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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة تبرز عمق العلاقات مع مصر في الذكرى الثانية لحكم أمير الكويت

صدى البلد

  أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم /الخميس/؛ في عدد خاص بمناسبة الذكرى الثانية على تولي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم بالبلاد، العلاقات (المصرية- الكويتية) والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وعمق تلك العلاقات التاريخية والوطيدة وسبل التعاون المثمر بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

كما نوهت الصحيفة إلى استقبال أمير الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 من فبراير الماضي والحوار الأخوي خلال اللقاء، وتأكيد أمير الكويت للرئيس السيسي خلال الحوار الودي الذي دار بينهما أننا نعتز بأرائكم وملاحظاتكم، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي وحرصه الدائم على مصلحة البلدين الشقيقين مصر والكويت.

وتابعت الصحيفة أن اللقاء، الذي وصفته بالأخوي بين الرئيس السيسي وأمير الكويت تم خلالة استعراض أوجه التعاون المختلفة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون إيذاء تلك الموضوعات.

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