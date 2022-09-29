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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تعتمد اختيار منصة فيزا Cybersource لحماية معاملات العملاء الرقمية

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تم اختيار شركة مصر منصة سايبرسورس CyberSource التابعة لشركة فيزا والاعتماد علي امكانياتها التكنولوجية لحماية بيانات عملائها وتحصينها ضد أي محاولات للاحتيال أو القرصنة على شبكة الإنترنت.

 يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتأمين  سرية بيانات عملائها وضمان أمان وموثوقية الأنظمة الإلكترونية.

جاء هذا التعاون المشترك مع "فيزا" في ضوء اهتمام مصر للطيران بتطوير خدماتها الرقمية وخدمة عملائها بشكل أفضل، حيث تعد شركة فيزا من الشركات الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية .

كما تسعى مصر للطيران إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي والأمنى لأنظمة الشركة والتى تتوافق مع أعلى المستويات العالمية.

وفى نفس السياق أكد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن شركة مصر للطيران التى تمتد شبكة خطوطها لأكثر من 70 وجهة حول العالم وتقدم خدماتها لملايين الركاب تسعى دائما لتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بعملائها والتى تأتى علي قمة أولويات الشركة

اشار إلى أن أمن تكنولوجيا المعلومات أصبح من أهم الخطوات التي تشجع حركة السياحة و السفر حول العالم خاصة بعد جائحة كوفيد-19 الأمر الذى دفع مصر للطيران إلى اختيار منصة "سايبرسورس" التابعة لشركة فيزا،

وقال إن مصر للطيران تحرص دائمًا على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية البيانات الخاصة بالعملاء و تزويدهم بكافة سبل الأمان خلال إجراءات حجز التذاكر سواء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمصر للطيران أو مركز الاتصالات أو تطبيق مصر للطيران على الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر أن أزمة جائحة كورونا التى شهدها قطاع الطيران المدنى العالمى ومرحلة تعافي حركة السفر أدت إلى ارتفاع مشهود في استخدام العملاء لوسائل الدفع الإلكترونية بما يدفع بأهمية الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء وضمان مستوى عالمي من الأمان الإلكترونى يحول دون خسائر محتملة قد تترتب على فقدان العملاء لمعلوماتهم في عمليات قرصنة إلكترونية.

ويأتي اختيار شركة مصر للطيران لنظام سايبر سورس كشهادة بارزة على ثقتها في مواصفات الجودة والأمان الإلكتروني التي تتيحها شركة فيزا، ويعد نظام "سایبر سورس" CyberSource الذي تعتمده فيزا لتأمين عملياتها، هو أحد أقوى الأنظمة التأمينية عالميا للتصدي لعمليات الإحتيال والذي يدعم نجاح فيزا وقدرتها على الربط الإلكترونى من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة، ومساعدة الأفراد والشركات على تحقيق النمو والازدهار.

الطيار عمرو نبيل رئيس شركة الخطوط

 

مصر للطيران منصة سايبرسورس

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