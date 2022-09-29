الداخلية: إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1820 لسنة 2022، والمتضمن إبعاد سوري خارج البلاد.

وزير الداخلية: ابعاد سوري خارج البلاد

وجاء قرار وزير الداخلية، بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية المؤرخة 2022/9/8، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن قرار وزير الداخلية: "يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حمزة حامد بشير سوري الجنسية مواليد 1983/1/2".