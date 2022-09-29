محمد عادل حسنى عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد العربي للتايكوندو تقديرا لجهوده

أعلن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة إدريس الهلالي تعيين محمد عادل حسني كعضوا شرفيا بمجلس إدارة الاتحاد العربي للتايكوندو تكريما لجهوده في رعاية ودعم رياضة التايكوندو

ويأتي قرار الاتحاد العربي تكريما لجهود محمد عادل رئيس مجلس إدارة شركة الشبه خاصة بعد الدور البارز الذي يقوم به في دعم رياضة التايكوندو ورعاية الابطال العرب.

يذكر ان محمد عادل حسني يرعي البطل الأوليمبي سيف عيسي صاحب برونزية أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بالإضافة إلى رعايته لعدة ابطال اولمبيين مثل البطل الاوليمبي احمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو

وأرسل الاتحاد العربي للتايكوندو خطاب التعيين لمحمد عادل بجانب دعوة لحضور لبطولة العربية التي تستضيفها لبنان خلال الفترة من 11 وحتي 13 أكتوبر المقبل فيما أرسل الاتحاد اللبناني تهنئة خاصة لمحمد عادل حسني ودعوة خاصة لحضور فعاليات البطولة.