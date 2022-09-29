النشرة الدينية.. الأزهر للفتوى: احتفال المسلمين بالمولد النبوي وتشبيههم بالمشركين مسلك الخوارج.. وكلية الدراسات الإسلامية للبنين تحصل على شهادة تجديد الاعتماد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
كلية الدراسات الإسلامية للبنين تحصل على شهادة تجديد الاعتماد
هل يجب التصدق بمال عثرت عليه أم يجوز امتلاكه؟ الإفتاء تجيب
الأزهر للفتوى: احتفال المسلمين بالمولد النبوي وتشبيههم بالمشركين مسلك الخوارج.. وشراء الحلوى جائز
مجلس جامعة الأزهر يشيد بتنظيم ملتقى الكوادر الطلابية الثالث
هل أقضي الصلاة الفائتة بالقراءة السرية أم الجهرية .. الإفتاء تجيب