حماقي يختتم حفلاته لخريجي الإسكندرية بأضخم حضور جماهيري وأجواء لايف عالمية



اختتم الميجا ستار محمد حماقي سلسلة حفلاته لخريجي كليات جامعة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء على شاطئ سيدي جابر بأضخم حضور جماهيري وسط أجواء لايف بمواصفات تتخطى العالمية في التنفيذ والإبهار .

الحفل أقيم لخريجي كلية الآداب جامعة الإسكندرية ورغم أن توقيت إقامته لم يكن ضمن أيام الأجازة الأسبوعية إلا أنه حقق حضورا تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان من محبي حماقي سواء خريجين أو ممن حرصوا علي ختام العطلة الصيفية مع نجمهم المفضل خاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في الأول من أكتوبر القادم.

وسيطر حماقي على مدى شهر على أضخم 3 حفلات تخرج بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.



وكالعادة أشعل حماقي الحفل بعدد كبير من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "نفسي ابقي جنبه" ،" زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة على مدى قرابة الساعتين .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" التي قدمها مرتين متتاليتين.



وفي ختام الحفل وجه حماقي كلمة شكر لكل من ساهم في نجاحه بداية من جمهور الإسكندرية وتفاعله الرائع ومرورا بإدارة أعماله علي رأسهم المتتج حمدي بدر وختاما بال fire works للفنان احمد عصام .



كما وجه حماقي الشكر لمصمم الإضاءة العالمي طارق صبري ومنفذ المسرح أحمد حمامصي.

وأحيا حماقي مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022 بالاضافة الى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.



وتربع حماقي طوال عام 2021 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .



كما تطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .



و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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