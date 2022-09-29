محمد الخضيري يكشف وجهة المدرب الألماني شايفر المقبلة

أعلن محمد الخضيري، وكيل أعمال المدرب الألماني المخضرم وينفريد شايفر، عن اقتراب الأخير من تدريب أحد أكبر أندية الخليج، لتولي منصب قيادة الجهاز الفني، خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2022 /2023.

وقال "الخضيري"، إن المدرب الألماني- صاحب الـ 72 عاما ، اقترب من تولي احد اكبر أندية الدوري الإماراتي، ويخوض حاليا مفاوضات من أجل إتمام الانضمام على رأس الجهاز الفني.

وأضاف أن فلسفة شايفر واضحة، فهو يركز على التطوير والتدريب للفريق، ويضمن تحسين كل لاعب في أكثر من مركز، ليصبح لاعب جوكر، مضيفا ان "شايفر ليس فقط مهتما بالفريق الأول، ولكن يعمل على تطوير فرق الشباب أيضًا".

تابع "شايفر يمتلك سمعة دولية مشرفه، ويعمل على إيجاد تعاون بين أصحاب الخبرات و الشباب لتنفيذ الأفكار والتطورات الجديدة في عالم الساحرة المستديرة".

وأكد "لقد طبق بنجاح هذه التجربة، عندما كان مدربا لفرق الأهلي والعين في الإمارات، وأيضا مع منتخبات الكاميرون وتايلاند وجامايكا".

وكان الألماني شايفر، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، على بعد خطوات من تدريب النادي الأهلي، قبل تولى السويسري مارسيل كولر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القرن الإفريقي، معلقا :" ان الأهلي هو أحد الأندية القليلة التي تتميز بالتحدي، و يمتلك جماهير تحرك الجبال، وتاريخا فريدا من نوعه بين أندية القارة السمراء".

وتتطرق شايفر إلى مستقبل منتخب مصر مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن جناح الريدز واحد من الأفضل اللاعبين في العالم، ويستطيع صناعه الفارق مع منتخب الفراعنة، خلال الفترة المقبلة، تحت قيادة روي فيتوريا.

وواصل الخضيري :" أتمنى نقل خبرات شايفر إلى مصر، كونها تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال كرة القدم، ويمكن الاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة".

كان محمد عبدالرحمن الخضيري، وكيل أعمال المدرب شايفر، قد عمل مديراً لقسم الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً لنادي الجزيرة الإماراتي ، وهو يحمل مؤهلات علمية وخبرات عملية مميزة، وحصل على ماجستير في الإعلام والاتصال والإدارة والتسويق من جامعة السوربون بالعاصمه الفرنسية باريس.