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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعادل سلبيا أمام طلائع الجيش

صدى البلد

خيّم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت فريق الأهلي بمنافسه طلائع الجيش عصر اليوم على ملعب الأهلي WE السلام.

ولم تشهد قائمة الأهلي للمباراة تواجد المهاجم محمد شريف.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كاسحًا على بتروجيت بنتيجة 5-1 وديًا في المباراة الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر، قبل أن يكرر الفوز في الودية الثانية على أسوان ولكن بنتيجة 2-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه التونسي الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـــ32 لدوري الأبطال الأفريقي التي ستقام 9 أكتوبر المقبل.

الأهلي يضم 7 لاعبين..

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أنهت إدارة الأهلي إجراءات ضم 7 لاعبين من قطاع الناشئين بوادي دجلة مقابل 15 مليون جنيه يدفعها الأهلي على أقساط تستمر لمدة 18 شهراً، ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في التوصل لاتفاق نهائي لضم اللاعبين كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ومحمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا وياسين منصور وعبد الرحمن مانو وحسن مصطفى .

وكان وادي دجلة طلب 20 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعبين السبعة لكن تم التوصل لاتفاق على الاستغناء عنهم مقابل 15 مليون جنيه بنظام التقسيط، وسوف يتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة القادمة على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن ضم السباعي وهم كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان من مواليد 2003 واحمد كباكا ومحمد زغلول مواليد 2005 وياسين منصور مواليد 2007 وعبدالرحمن مانو وحسن مصطفى مواليد 2008.

وينضم كريم الدبيس ورشدان لتدريبات الفريق الأول في معسكره المغلق بشكل مباشر نظراً لإشادة الجهاز الفني بقدراتهم، فيما اقتربت إدارة النادي من ضم لاعب أفريقي يجيد في مركز المهاجم وسوف يصل القاهرة خلال أيام للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي .
 

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