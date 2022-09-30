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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : ادعم حبيبك في مشكلته

صدى البلد

تشير توقعات برج العذراء اليوم، إلى أن الثقة في قدرتك ستساعدك على تقديم أفضل ما لديك.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

سيكون من الحكمة الفصل بينهما، قد يفتقر بعضكم إلى الثقة والإبداع لأن خططك وأفكارك قد تواجه تأخيرات، ستساعدك الثقة في قدرتك على تقديم أفضل ما لديك، سيضمن التخطيط الجيد لميزانيتك رصيدك المصرفي الصحي الذي سيشجعك على تحقيق أقصى استفادة من النقد المتاح لديك، قد يتمتع برج العذراء بصحة جيدة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن، اليوم مناسب لجميع أنواع السفر.

توقعات برج العذراء مهنيا

يجب أن يبحث برج العذراء عن خيارات وظيفية بديلة حتى لو كان من الخارج ؛ حيث توجد مؤشرات على وجود بعض الصعوبات والمشكلات.

توقعات برج العذراء صحيا

التدليك يحفز الجسم والعقل ويريحهما، ستمنع عاداتك الغذائية الجيدة من الإصابة باضطرابات الأكل.

توقعات برج العذراء عاطفيا

قد يواجه شريكك بعض المشكلات في مكان العمل وسيحتاج إلى دعمك واهتمامك.

توقعات برج العذراء خلال الأيام المقبلة

من المحتمل أن تميل إلى مغادرة المكتب مبكرًا وقضاء بعض الوقت مع أفراد العائلة للقيام بشيء إبداعي، يمكنكم الاستمتاع بوقت لا يُنسى معًا.
 

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