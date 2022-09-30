تصرف في 10 أطنان دقيق بالسوق السوداء.. ضبط مدير مخبز بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القاهرة لتصرفه فى كمية قدرها 10٫450 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، ببيعها فى السوق السوداء، وكذا قيامه بتجميع كمية قدرها 1٫300 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.