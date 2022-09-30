"مصر من نصر إلى نصر" .. شعار المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن وفد من قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة يشارك في فعاليات المهرجان الغنائي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في الفترة من 25 وحتى 28 من شهر سبتمبر الجاري، تحت شعار "مصر من نصر إلى نصر"، بمعهد إعداد القادة في حلوان.

وأضاف رئيس جامعة مطروح، على دور القيادة السياسية في اكتشاف الموهوبين، حيث يولي رئيس الجمهورية، اهتمامًا خاصًا بالشباب وتأهيلهم وتكوين شخصيتهم؛ لتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر والجمهورية الجديدة.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بالمستوى المشرف الذي ظهر به طلاب الجامعة بالمهرجان، بما يليق بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، مضيفًا أن المهرجان يشمل مجالات الغناء الفردي والجماعي والعزف الفردي.

وأكد النجار دور معهد إعداد القادة في خلق روح تنافسية إيجابية بين طلاب الجامعات المصرية من خلال تشجيعهم على الإبداع وصقل خبراتهم ومهاراتهم، مضيفًا أن الشباب هم الطاقة الدافعة نحو البناء والتنمية في المستقبل.