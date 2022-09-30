أورمان المنوفية تنظم معرضين للملابس الجديدة بمناسبة بدء العام الدراسي

أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، بأنه تم تنظيم معرضين للملابس الجديدة بقرى ( ميت البيضا - العطف - ميت الوسطى - كفر محمود - بهناى - بير شمس - كفر الدوار ) بمركز ومدينة الباجور.



أكد مدير جمعية الأورمان أنه تم توزيع (5) آلاف و(900) قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم على تحمل الحياة المعيشية ، مؤكداً علي أن المستفيدين من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم ، مشيرا إلي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.



أشاد محافظ المنوفية بالأنشطة المجتمعية التى تقوم بها جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.