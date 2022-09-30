العثور على 7 جثامين بشاطئ فيتنام بعد أسبوع من غرق قارب في كمبوديا

عثرت السلطات الفيتنامية على سبع جثامين غارقة في البحر على شاطئ بجنوب البلاد ، بعد أسبوع من غرق قارب يقل على متنه أكثر من 40 شخصا قبالة بلدة سيهانوكفيل الساحلية المجاورة في كمبوديا.



وقالت وزارة الأمن العام الفيتنامية - في بيان صحفي، اليوم الجمعة - إنه تم العثور على الجثث على شاطئ في جزيرة فو كووك، التي تمتد عبر المنطقة الحدودية بين البلدين، وفقا لموقع أسيا وان لجنوب شرق أسيا.



وأوضحت السلطات الكمبودية، أن القارب غرق في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الماضي، وأنقذت السلطات الكمبودية والفيتنامية 30 ناجيا.



وقالت الوزارة "يشتبه في أن الجثث التي تم العثور عليها مرتبطة بالقارب الغارق".



وتعد كمبوديا وجهة شهيرة للسياح ورجال الأعمال من الصين، لكن العديد من الصينيين لم يتمكنوا من السفر في السنوات القليلة الماضية بسبب قيود "كوفيد -19" في الصين.



وقال خيو سوفيك المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية، إن السلطات فتحت قضية تهريب البشر بعد غرق السفينة وتم اعتقال ستة أشخاص.



ولم يحدد المسؤول سبب اعتقاد السلطات بأن الأشخاص الموجودين على القارب كان يتم الاتجار بهم.