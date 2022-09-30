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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الأقصر تواصل انعقاد لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالطب

صدى البلد

واصلت جامعة الأقصر برعاية وإشراف  الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، انعقاد لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة.

 

وتكونت لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بتخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الآلام، من كل من: الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة أحمد عبد العال، أستاذ الطب بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور محمد حسن بكري، أستاذ الطب بجامعة أسيوط.

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وأوضح الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة أن أعمال لجان الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تسير بانتظام دون أية عوائق، مؤكدًا حرص الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال لجان الاستماع بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد،  مع انتقاء أفضل الكوادر لدعم كلية الطب بعناصر ذات خبرة، ستساهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب الملتحقين بطب الأقصر.

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