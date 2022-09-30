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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالحجاب والعباءة البيضاء.. سارة ناجي تؤدي مناسك العمرة

سارة ناجي
سارة ناجي

 

 

نشرت الفنانة سارة ناجي صورًا لها من المملكة العربية السعودية وهى تؤدى مناسك العمرة، معربة عن سعادتها بتلك التجربة.


وظهرت سارة ناجي مرتدية الحجاب والعباءة البيضاء وعلقت قائلة عبر حسابها علي "انستجرام"  "اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وسلم تسليما".


 


وتعود  سارة ناجي للدراما مجدداً، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، والمسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

 
وشاركت سارة ناجي فى مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

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IMG_٢٠٢٢٠٩٣٠_٢٢٠٠١١
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IMG_٢٠٢٢٠٩٣٠_١٤٤٣٤٥
سارة ناجي العباءة والحجاب تؤدى مناسك العمرة مسلسل دلع بنات أمام الكعبة

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