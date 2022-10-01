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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تتفوق على هيفاء وهبي بفارق ضئيل.. ايرادات السينما أمس

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل  إيرادات الأفلام مساء أمس الجمعة وذلك من خلال التقرير التالي:

 

أشباح أوروبا :

تصدر فيلم أشباح أوروبا شباك التذاكر ليلة أمس ، بعدما حقق  223,467 الف جنيه .

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

 

تسليم أهالي 

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، إيرادات ليلة أمس، 227,902  ألف  جنيه.

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.


فيلم كيرة والجن 


فيلم “كيرة والجن”، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حقق 202,277  ألف  جنيه في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

 

عمهم


فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، حقق  159,999 الف جنيه.

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

 

فيلم بحبك


فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، حقق إيرادات في شباك التذاكر،  112,849 ألف جنيه.


فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.


خطة مازنجز
 

وحقق فيلم خطة مازنجز 5,222 ألف جنيه إيرادات، والعمل من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

 

هيفاء وهبي مصطفى خاطر كريم عبد العزيز دنيا سمير غانم احمد الفيشاوي

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