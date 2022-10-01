بالحلوي والورود.. استقبال الطلاب الجدد في أول ايام الدراسة بالغربية |صور

شهدت مدرسة طلعت حرب التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم استقبال الطلاب الجدد بالحلوي والورود في أول ايام العام الدراسي الجديدمن أجل تشجيعهم علي الالتزام والانتظام في حضور الحصص الدراسية وممارسة كافة الانشطه الطلابيه والمدرسية والرياضية والفنية والأدبية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وناصر حسن وكيل التعليم بالغربية ولفيف من القيادات التربوية وعدد من القيادات التنفيذية.

وحث محافظ الغربية في كلمته للطلاب خلال طابور الصباح بمدرسة محمد فريد الإعدادية في كلمته علي ضرورة الالتزام باليوم المدرسي والمشاركة في تدشين مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المواجهه التغيرات المُناخية.

كما حاور محافظ الغربية أولياء أمور الطلاب موجها لهم رساله جاءت كلماتها "اتمني تحثوا أبناءكم علي تواجد داخل الحصص الدراسية اليومية وممارسة كافة الانشطه الطلابيه والمدرسية طوال أيام فترات العام الدراسي الجديد" .



من جامبه أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وان العمل تم على أكمل وجه، لاستقبال أبنائنا الطلاب في اولى ايام العام الدراسي الحالي.

واستشهد وكيل التعليم بالغربية أن محيط المدارس جميعها شهدت أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين اسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وتابع، انه تم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

كما انتظمت الحصص الدراسية في أول ايام العام الدراسي الجديد لسنة 2022م -2023م علي مستوي 705 مدرسة، لاستقبال 566187 طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والفني، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب غد الأحد.

وأكد وكيل الوزارة، ان مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، يجري العمل بها على قدم وساق، حتى مساء اليوم، لاستقبال الطالبات في اول ايام العام الدراسي الجديد، وتتم متابعتها منذ صباح اليوم، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التعليم الفني، ومدير إدارة الأمن، بتواجد مدير المدرسة وفريق العمل الرائع المرافق معه، موجها الشكر والتقدير لهم، على هذا المجهود المتميز، ولفريق عمل التربية الفنية، الذين قاموا بتزيين والرسم على الجدران والأسوار الداخلية والخارجية للمدرسة، كما تم زراعة الأشجار داخل المدرسة، تنفيذا لمبادرة 100 مليون شجره .

FB_IMG_1664610468129

FB_IMG_1664610464235

FB_IMG_1664610461706

FB_IMG_1664610459057

FB_IMG_1664610456834

FB_IMG_1664610454641