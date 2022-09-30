عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية مكبرة بشوارع الغربية

صدى البلد

تمكنت مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم من ضبط  أحد  تجار  المواد المخدرة في كفر جعفر التابعة لمركز بسيون وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، والهيروين واقراص الترمادول.

نيرة أشرف جديدة.. شاب يهدد فتاة رفضت الارتباط به| القصة الكاملة


تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط عاطل مقيم بإحدي القري بدائرة المركز وبحوزته مواد مخدرة.

جاء ذالك بعد تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم ويدعي "رمضان.ال" عاطل ويبلغ من العمر 30 عاماً، مقيم بقرية كفر جعفر، وبحوزته 11 فرش حشيش ونصف كيلو من مادة الهيروين، و 10 شرائط من عقار الترامادول.

موعد نظر طعن فريد الديب لوقف حكم إعدام قاتل نيرة أشرف وفقاً للقانون

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة الغربية مركز بسيون مخدرات النيابة مواد مخدرة حشيش تاجر مخدرات كفر الزيات حملة رام الحشيش مدير امن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد أشهر من وفاتها.. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة أشرف

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

أسرار الفضاء المذهلة.. العثور على مقبرة نجوم في السماء

محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في 2022

فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو

الخيانة السبب وبعت عربيتي عشانها.. طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال الحقيقي

لو اخترتي البيت عرفيني.. رامي جمال يتحدث عن علاقته بزوجته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية .. طريقة عمل كيك التوت

بتوب كت .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

فين الفستان .. انتقاد لاذع لـ مايا دياب بسبب حفل عرض أزياء

اضطراب خطير في المخ يتسبب في حدوث السمنة.. تفاصيل جديدة

فيديو

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

تحذير من اللانشون قبل المدارس .. أمراض خطيرة ومكونات غريبة| فيديو جراف

كيف أصبحت ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز بعد تهديدات داعش لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ