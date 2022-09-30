ضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية مكبرة بشوارع الغربية

تمكنت مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم من ضبط أحد تجار المواد المخدرة في كفر جعفر التابعة لمركز بسيون وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، والهيروين واقراص الترمادول.



تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط عاطل مقيم بإحدي القري بدائرة المركز وبحوزته مواد مخدرة.

جاء ذالك بعد تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم ويدعي "رمضان.ال" عاطل ويبلغ من العمر 30 عاماً، مقيم بقرية كفر جعفر، وبحوزته 11 فرش حشيش ونصف كيلو من مادة الهيروين، و 10 شرائط من عقار الترامادول.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.