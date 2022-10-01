ممنوع دخول الإسرائيليين.. دولة عربية ترفض استقبال فريق الترياتلون للمشاركة بكأس آسيا

منعت السلطات الأردنية، دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي المكونة من ستة أعضاء البلاد، للمشاركة في مسابقة كأس آسيا في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا للقناة 12 العبرية.



وأشارت السلطات الأردنية إلى أن "هذا هو الوضع" وأضافت "منظمي المسابقة يخشون عدم تمكنهم من ضمان أمن الإسرائيليين خلال الحدث في حال وقوع حادث".



ووفقًا للقناة العبرية، فإن تدخلات المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزارة الثقافة والرياضة، لم يكن كافيًا لإيصال الفرقة الإسرائيلية إلى الأردن، الذي فاته منافسة مهمة للغاية بالنسبة له.



جدير بالذكر منذ حوالي عام، لم تسمح إندونيسيا أيضًا لفريق الإسكواش الإسرائيلي بدخول البلاد للمشاركة في بطولة العالم، قبل إلغاء البطولة.