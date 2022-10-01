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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تعلم المرأة القرآن على يد رجل.. هل تجوز الخلوة بينهما؟

امرأة تحفظ القرآن
امرأة تحفظ القرآن

حكم تعلم المرأة القرآن على يد رجل ، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟

 

 

حكم تعلم المرأة القرآن على يد رجل

 

وأجابت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا مانع في الشرع من أن يكون الرجل مُحَفِّظًا للنساء ما دام أنه ليست هناك خلوة بينه وبين امرأة أجنبية.

وتابعت دار الإفتاء: وليس لأحدٍ أن ينكر هذا الواقع الثابت في السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، ولا يصح أن نجعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه، ولا يجوز لمن سلك سبيل الورع أو التشدد أن يُلزِم الناس به أو يحملهم عليه أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة.

 

حكم تحفيظ القرآن للفتيات بعد البلوغ

 

حكم تحفيظ الرجل القرآن للفتيات بعد سن البلوغ، عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟

حكم تحفيظ الرجل القرآن للفتيات


وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه لا مانع في الشرع من أن يكون الرجل مُحَفِّظًا للنساء ما دام أنه ليست هناك خلوة بينه وبين امرأة أجنبية، وليس لأحدٍ أن ينكر هذا الواقع الثابت في السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي.

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يصح أن نجعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه، ولا يجوز لمن سلك سبيل الورع أو التشدد أن يُلزِم الناس به أو يحملهم عليه أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة.

 

أسهل طريقة لحفظ القرآن

 

1- الحرص على اختيار الوقت المناسب للبدء بالحفظ.

2- اختيار المكان المناسب للحفظ، بحيث تكون المشتتات فيه قليلةٌ.

3- التفرغ من كل ما يشغل قبل البدء بالحفظ.

4- تناول السكريات؛ لأن الحفظ وظيفة العقل والعقل يتغذّى على السكريات.

5- البدء بالحفظ عندما يكون المسلم متوسطًا بين الجوع والشبع.

عوامل تساعد على حفظ القرآن بطريقة سهلة

الاستغفار والابتعاد عن المعاصي 

النية السليمة والعزم على الحفظ اخلاصا لوجه الله

الإلحاح على الله في انهاء حفظ القرآن بالدعاء

عدم التكاسل على الحفظ والمداومة عليه دون انقطاع

تنظيم الوقت وتخصيص ورد يومي لعدم الملل أو مواجهة صعوبات

كيفية حفظ القرآن بدون نسيان

يمكن الاستفادة من نظام الكتاتيب القديم؛ فنقوم بتحفيظ الطفل فاتحة الكتاب أولًا ثم نبدأ من سورة الناس صعودًا إلى سورة الفلق ثم الإخلاص، فكلما كبر الطفل نحفظه السور الكبيرة، ثالثًا: يستحب أن يكون الحفظ على يد شيخ حتى يتعلم أحكام التلاوة.  

فضل حفظ القرآن

«من قرأ القرآن، وتعلمه، وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجًا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين، لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن».

 

حكم تكرار سجود التلاوة أثناء التحفيظ

 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث تساءلت محفظة: هل ينبغي علي وعلى الأطفال عند كل سجدة يسمعونها في ظل تكرار السجدة الواحدة أكثر من مرة؟.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سجدة التلاوة في مقام التحفيظ والتعليم يختلف، حيث يرخص للحائض أن تحفظ طلابها، فمقام التلاوة يختلف عن مقام العبادة، فيتسامح لها حمل المصحف، ويتسامح للأولاد حمل المصحف بغير وضوء، في العبادة موضوع سجدة تتوضأ وتسجد، فترة التعليم محدودة والسجود مرة واحدة تكفي".

وشدد شلبي على أن بعض العلماء قالوا بأنه قد يكتفي بالذكر فيقول:" سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله".. أربع مرات.

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