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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: يجوز قراءة القرآن دون وضوء في حالتين

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يقرأ القرآن من المصحف ويمسه، فعليه أن يتوضأ قبل قراءة القرآن لقوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون". 

وفى إجابته عن سؤال "هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟"، أوضح أنه لا يصح قراءة القرآن من المصحف دون وضوء، أما إذا كان الشخص يردد آيات من القرآن وهو يسير في الشارع على غير وضوء أو من الهاتف المحمول على غير وضوء فيجوز ذلك شرعا. 

وأشار إلى أنه لا بد أن نفرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، فيجوز قراءة القرآن دون وضوء سواء بالنظر أو باللسان وليس هناك أى حرمة.

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حكم قراءة القرآن من غير وضوء

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم قراءة القرآن بدون وضوء، إن قراءة القرآن عبادة والأصل في العبادات الطهارة، مشيراً إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء على مذهب السادة الشافعية.

واستطرد أمين الفتوى، قائلاً: "لكن اللاب، أو الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة فلا يلزم ولا يشترط الوضوء، خاصة أن القارئ لا يلمس أوراق المصحف". 

 

حكم قراءة القرآن من غير وضوء

ورداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقول سائلة: “هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟ وما حكم حمل المصحف أثناء الحيض؟”، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للحائض أو غير المتوضأ أن يقرأ القرآن ما دام حافظاً شريطة ألا يمس المصحف، مجيزاً أن تحمل السائلة المحمول كي تقرأ من خلاله في الحالتين السابقتين.

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